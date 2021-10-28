Diplomat kriziyle ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sınır dışı çalışmalarına başlamıştık, bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk ekranlarına konuk oldu.

10 büyükelçinin Osman Kavala için serbest bırakılma çağrısıyla başlayan sürece yönelik konuşan Çavuşoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

Çavuşoğlu, 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SINIR DIŞI EDİLMELERİ İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLAT DEDİ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin sınır dışı edilmeleri için talimat verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız büyükelçilerin sınır dışı edilmesi için çalışmaları başlat dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık." dedi.

"BAVULLARI TOPLAMAYA BAŞLAYANLAR, YARDIMCILARINI SUÇLAYANLAR OLMUŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilere yönelik açıklamasının, çağrıyı yapan ülkelerde panik yarattığını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "Hazırlıklarımızdan haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar, yardımcılarını suçlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Büyükelçileri sınır dışı etme çalışmalarına başlamıştık

"ÜLKE VE MİLLETİMİZİN KABUL EDEMEYECEĞİ BİR DAVRANIŞTA BULUNDULAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"10 büyük elçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız büyükelçilerin sınır dışı edilmesi için çalışmaları başlat dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletimizin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesi'ne göre bu bizim hakkımızdır.

"HAZIRLIKLAR TAMAMDI, KABİNEYE SUNACAKTIK"

Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra bir panik başladı. Ne olacak diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, Kabine'ye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar, yardımcılarını suçlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler."

NE OLMUŞTU?

Osman Kavala ile ilgili skandal bir açıklamaya imza atan 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstenmeyen adam ilan ederiz" şeklindeki tepkisinin ardından geri adım atmıştı.

Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından geri adım atmak zorunda kalan söz konusu elçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini işaret ederek, "İç işlerinize karışmayız." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilecek