Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler Kararnamesi'ni yayınladı

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi, Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerin yeni atamalarını tebliğ etti.

Yayınlanan Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi'nde aktarılan isimler ve görev yerleri ise şu şekilde:

ATANAN İSİMLER VE GÖREV YERLERİ

Hırvatistan-Zagreb: Yavuz Selim Kıran

Avusturya-Viyana: Levent Eller

Belçika-Brüksel: Bekir Uysal

Letonya-Riga: Şule Öztunç

Finlandiya-Helsinki: Deniz Çakar

İsveç-Stockholm: Can Tezel

Danimarka-Kopenhag: Rıza Hakan Tekin

Kuzey Amerika-Meksika: İlhan Kemal Tuğ

Fas-Rabat: Ömer Faruk Doğan

Güney Kore-Seul: Salih Murat Tamer

Ekvator Ginesi-Malabo: Adnan Keçeci

Kongo- Kinşasa: Hüsnü Murat Ülkü

Pakistan-İslambad: Mehmet Paçacı

Estonya-Tallin: Başak Türkoğlu

Gine-Bissau: Ali Sait Akın

Namibya-Windhoek: Feral Çekerek Oruçkaptan

El Salvador-San Salvador: Gül Büyükerşen

Gürcistan-Tiflis: Ali Kaan Orbay

Bolivya-La Paz: Ertan Yalçın

Kamboçya-Punom Pen: Ülkü Kocaefe

Zimbabve-Harare: Berna Kasnaklı Vresteden

Kenya-Nairobi: Subutay Yüksel

Venezuella-Karakas: Naci Ayhan Karamanoğlu

Sudan-Hartum: İsmail Çobanoğlu

Moldova-Kişinev: Uygar Mustafa Sertel

Filipinler-Manila: Niyazi Evren Akyol

Nijer-Niamey: Özgür Çınar

Kolombiya-Bogota: Beste Pehlivan Sun

Malezya-Kuala Lumpur: Emir Salim Yüksel

Ekvador-Kito: Makbule Başak Yalçın

Arnavutluk-Tiran: Tayyar Kağan Atay

Burundi-Bujumbura: Alp Işıklı

Madagaskar-Antananarivo: İshak Ebrar Çubukçu

Moritanya-Nuakşot: Akif Menevşe

Kuveyt: Tuba Nur Sönmez

Macaristan-Budapeşte: Gülşen Karanis Ekşioğlu