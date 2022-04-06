Petrol
107.75
1.04%
Euro
16.10
0.30%
Dolar
14.74
0.17%
Altın
912.29
0.15%
Borsa
2334
0.34%
Bitcoin
672.388
-2.34%
BTXN Coin
31.77
-2.27%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C
    Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler Kararnamesi'ni yayınladı

    Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler Kararnamesi'ni yayınladı

    Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi, Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıklandı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerin yeni atamalarını tebliğ etti.

    Yayınlanan Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi'nde aktarılan isimler ve görev yerleri ise şu şekilde:

    ATANAN İSİMLER VE GÖREV YERLERİ

    Hırvatistan-Zagreb: Yavuz Selim Kıran

    Avusturya-Viyana: Levent Eller

    Belçika-Brüksel: Bekir Uysal

    Letonya-Riga: Şule Öztunç

    Finlandiya-Helsinki: Deniz Çakar

    İsveç-Stockholm: Can Tezel

    Danimarka-Kopenhag: Rıza Hakan Tekin

    Kuzey Amerika-Meksika: İlhan Kemal Tuğ

    Fas-Rabat: Ömer Faruk Doğan

    Güney Kore-Seul: Salih Murat Tamer

    Ekvator Ginesi-Malabo: Adnan Keçeci

    Kongo- Kinşasa: Hüsnü Murat Ülkü

    Pakistan-İslambad: Mehmet Paçacı

    Estonya-Tallin: Başak Türkoğlu

    Gine-Bissau: Ali Sait Akın

    Namibya-Windhoek: Feral Çekerek Oruçkaptan

    El Salvador-San Salvador: Gül Büyükerşen

    Gürcistan-Tiflis: Ali Kaan Orbay

    Bolivya-La Paz: Ertan Yalçın

    Kamboçya-Punom Pen: Ülkü Kocaefe

    Zimbabve-Harare: Berna Kasnaklı Vresteden

    Kenya-Nairobi: Subutay Yüksel

    Venezuella-Karakas: Naci Ayhan Karamanoğlu

    Sudan-Hartum: İsmail Çobanoğlu

    Moldova-Kişinev: Uygar Mustafa Sertel

    Filipinler-Manila: Niyazi Evren Akyol

    Nijer-Niamey: Özgür Çınar

    Kolombiya-Bogota: Beste Pehlivan Sun

    Malezya-Kuala Lumpur: Emir Salim Yüksel

    Ekvador-Kito: Makbule Başak Yalçın

    Arnavutluk-Tiran: Tayyar Kağan Atay

    Burundi-Bujumbura: Alp Işıklı

    Madagaskar-Antananarivo: İshak Ebrar Çubukçu

    Moritanya-Nuakşot: Akif Menevşe

    Kuveyt: Tuba Nur Sönmez

    Macaristan-Budapeşte: Gülşen Karanis Ekşioğlu


    İlginizi Çekebilir

    Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide'ye emanet
    Dünyadan futbol

    Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide'ye emanet

    Artemis heykeli bulunduktan yarım asır sonra sanatseverlerle buluştu
    Kültür Sanat

    Artemis heykeli bulunduktan yarım asır sonra sanatseverlerle buluştu

    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek
    Dünya

    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek

    Görüş Bildir