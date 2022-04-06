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- Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler Kararnamesi'ni yayınladı
Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler Kararnamesi'ni yayınladı
- AA
- 06.04.2022 - 10:34
- Güncelleme : 06.04.2022 - 11:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerin yeni atamalarını tebliğ etti.
Yayınlanan Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi'nde aktarılan isimler ve görev yerleri ise şu şekilde:
ATANAN İSİMLER VE GÖREV YERLERİ
Hırvatistan-Zagreb: Yavuz Selim Kıran
Avusturya-Viyana: Levent Eller
Belçika-Brüksel: Bekir Uysal
Letonya-Riga: Şule Öztunç
Finlandiya-Helsinki: Deniz Çakar
İsveç-Stockholm: Can Tezel
Danimarka-Kopenhag: Rıza Hakan Tekin
Kuzey Amerika-Meksika: İlhan Kemal Tuğ
Fas-Rabat: Ömer Faruk Doğan
Güney Kore-Seul: Salih Murat Tamer
Ekvator Ginesi-Malabo: Adnan Keçeci
Kongo- Kinşasa: Hüsnü Murat Ülkü
Pakistan-İslambad: Mehmet Paçacı
Estonya-Tallin: Başak Türkoğlu
Gine-Bissau: Ali Sait Akın
Namibya-Windhoek: Feral Çekerek Oruçkaptan
El Salvador-San Salvador: Gül Büyükerşen
Gürcistan-Tiflis: Ali Kaan Orbay
Bolivya-La Paz: Ertan Yalçın
Kamboçya-Punom Pen: Ülkü Kocaefe
Zimbabve-Harare: Berna Kasnaklı Vresteden
Kenya-Nairobi: Subutay Yüksel
Venezuella-Karakas: Naci Ayhan Karamanoğlu
Sudan-Hartum: İsmail Çobanoğlu
Moldova-Kişinev: Uygar Mustafa Sertel
Filipinler-Manila: Niyazi Evren Akyol
Nijer-Niamey: Özgür Çınar
Kolombiya-Bogota: Beste Pehlivan Sun
Malezya-Kuala Lumpur: Emir Salim Yüksel
Ekvador-Kito: Makbule Başak Yalçın
Arnavutluk-Tiran: Tayyar Kağan Atay
Burundi-Bujumbura: Alp Işıklı
Madagaskar-Antananarivo: İshak Ebrar Çubukçu
Moritanya-Nuakşot: Akif Menevşe
Kuveyt: Tuba Nur Sönmez
Macaristan-Budapeşte: Gülşen Karanis Ekşioğlu