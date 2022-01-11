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    Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek

    Bakan Çavuşoğlu, yarın Asya ülkesinde temaslarda bulunacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 12:15
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'e ziyaret düzenleyecek.

    Bakanlık, Çavuşoğlu'unun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

    ÇAVUŞOĞLU'NUN ÇİN ZİYARETİ

    Açıklamada, Çavuşoğlu'nun 12 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

    Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Çin i ziyaret edecek #1


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