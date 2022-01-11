- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek
Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'i ziyaret edecek
Bakan Çavuşoğlu, yarın Asya ülkesinde temaslarda bulunacak.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 11:58
- Güncelleme : 11.01.2022 - 12:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'e ziyaret düzenleyecek.
Bakanlık, Çavuşoğlu'unun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.
ÇAVUŞOĞLU'NUN ÇİN ZİYARETİ
Açıklamada, Çavuşoğlu'nun 12 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi.