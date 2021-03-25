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    Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi makamında ağırladı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 11:49
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşme basına kapalı yapılırken, görüşme içeriğine ilişkin bir çıklama yapılmadı.

    CUMHURBAŞKANI KABUL EDECEK

    Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü #2

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