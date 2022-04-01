- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüşecek
Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüşecek
Mevlüt Çavuşoğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy’den sonra Putin ile telefonda görüşecek. Ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek' dedi.
- Haber Merkezi
- 01.04.2022 - 12:08
- Güncelleme : 01.04.2022 - 12:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy’den sonra Putin ile telefonda görüşecek. Ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek.