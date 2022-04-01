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Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüşecek

Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüşecek

Mevlüt Çavuşoğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy’den sonra Putin ile telefonda görüşecek. Ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek' dedi.