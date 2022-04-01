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    Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüşecek

    Mevlüt Çavuşoğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy’den sonra Putin ile telefonda görüşecek. Ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 12:28
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüşecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy’den sonra Putin ile telefonda görüşecek. Ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek.

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