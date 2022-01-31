Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Al Nahyan 24 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

İkili iş birliğinin ele alındığı ziyaretin ardından Erdoğan, kendisinin de BAE'ye iade-i ziyarette bulunacağını belirtmişti.

ORTA DOĞU ÜLKELERİYLE YENİ DÖNEMDE İLİŞKİLER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Orta Doğu ülkeleriyle yeni dönem ilişkileriyle ilgili açıklamalarında, "Mısır ile temaslarımız devam ediyor. BAE ile daha sonra başlamamıza rağmen daha çok yol katettik. Karşılıklı ziyaretler oldu. Sayın Zayed'in Ankara ziyareti olumlu geçti." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız 14 Şubat'ta BAE'ye gidecek ViDEO

"CUMHURBAŞKANIMIZ 14 ŞUBAT'TA ABU DABİ'Yİ ZİYARET EDECEK"

Çavuşoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'ye yapacağı ziyaretin tarihiyle ilgili konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız da 14 Şubat'ta Abu Dabi'yi ziyaret edecek." diyen Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'la da diyalog sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.