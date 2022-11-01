Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Tahıl Koridoru konusunu görüşeceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın anlaşmaya aykırı adımları olduğunu ileri sürerek Karadeniz'de mutabakat sağlanan Tahıl Koridoru anlaşmasını askıya almıştı.

Türkiye yine devreye girerek anlaşmayı devam ettirmek için diplomasi trafiğine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldiği etkinlikten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tahıl konusunu görüşeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, kendisinin mevkidaşı Sergey Lavrov ile, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise kendi mevkidaşıyla görüşmelerinin başladığını ve anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını belirtti.

"İhraç edilen ürünlere tüm dünyanın ihtiyacı var"

Çavuşoğlu, "En başta mutabakata varıldığı gibi sevkiyatın devam etmesi için sorunların aşılması lazım. Engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması lazım. Her iki ülkenin ihraç ettikleri ürünlere tüm dünyanın ihtiyacı var. Biz çabamızı sürdüreceğiz.

Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelensky ile görüşecek VİDEO







"Cumurbaşkanımız, Putin ve Zelensky ile görüşecek"

Sayın Cumurbaşkanımızın da Putin ve Zelensky ile bir görüşmesi olacak. Açıklamalar gelecek. Bizzat bu konu ile ilgileniyor. Bu konuları yoluna koyacağımıza inanıyoruz." dedi.