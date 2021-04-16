Mevlüt Çavuşoğlu: Dendias'ın gerçek dışı ithamları kabul edilemezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC ziyaretinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias hakkında "Gerçek dışı ithamları kabul edilemezdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası Bakan Çavuşoğlu'na Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara'daki provokasyonu soruldu.

"GERÇEK DIŞI İTHAMLARI KABUL EDİLEMEZDİ"

Çavuşoğlu, "Çok ilginçtir, biz basın toplantısında tartışma konularına değinmeyeceğiz, sizden de bunu talep ediyoruz dediler. Ama Sayın Dendias gerçek dışı ithamlarla hem milletimi hem ülkemi suçlamaya başladı. Gerçek dışı ithamlar kabul edilemezdi. Bu ne demektir, ben bu kavgayı devam ettirmek istiyorum demektir. Biz ev sahibi olarak tüm misafirperverliğimizi gösterdik. Biz yine aynı yaklaşamımıza devam edeceğiz. Ama Yunanistan'ın da karar vermesi lazım." dedi.