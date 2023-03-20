Mevlüt Çavuşoğlu, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın her yerinden gelen ekiplere teşekkürlerini ileterek "Bu dostluğunuzu asla unutmayacağız" dedi.

Avrupa ülkeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardım elini uzatıyor.

Bölgeye ihtiyaç malzemeleri ulaştırılırken, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için uluslararası toplumdan bağış toplamak üzere harekete geçildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katıldı.

"Çok minnettarız ve bu dostluğunuzu asla unutmayacağız"

Sözlerine düzenlenen konferans için teşekkür ederek başlayan Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

Öngörülmeyen acil durumlar çok büyük müdahale ve toplu destek gerektirir. Çoğunuz bölgeyi ziyaret ettiniz. Bölgeye gelen Sayın Varhelyi (Komisyon üyesi Oliver) gibi pek çoğunuz sadece burada yıkımı değil Türk halkının gücünü de gördünüz. Türkiye halkı ve STK’ları hemen ele ele vererek devlet kuruluşlarının müdahale çalışmalarına yardımcı oldu. Uluslararası toplumun da inanılmaz destek ve cömertliğini gördük. Dünyanın her yerinden gelen kurtarma ekipleri bizim vatandaşlarımızı kurtarmak için kendi hayatlarını riske attı. Bunun için çok minnettarız ve bu dostluğunuzu asla unutmayacağız.

"Şimdi iyileşme ve yeniden imar aşamasına geldik"

Şimdi iyileşme ve yeniden imar aşamasına geldik. Özellikle afete dayanıklılığın artırılması hedefi evet önemli bir hedef ama bunun ötesine geçeceğiz. Biz daha iyi, daha akıllı, daha yeşil ve daha güvenli yapılar inşa edeceğiz. Konut ve altyapı ve ekonomik koşulları aynı anda iyileştireceğiz ve yaşam alanların sosyal ve çevresel sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Kısaca kimseyi geride bırakmayacağız.



Özellikle savunmasız durumdaki kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar hepimizin önceliği olacak. 1.7 milyon Suriyeli bu 11 ilimizde yaşıyorlar. Onlar da yine bütün bu çalışmalardan faydalanacaklar. Kültürel ve doğal miras da korunacak ve restore edilecek. İklim değişikliğine uyum, toparlanma ve yeniden yapılanma aşamalarımızın önemli bir bileşeni olacaktır. Daha fazla kamu alanı daha fazla yeşil alan olacak. Özellikle hava kalitesi ve atık yönetimine özen göstereceğiz, yeni teknolojileri kullanarak inşaatların emisyonlarını azaltacağız ve erken uyarı sistemleri ile birlikte şehir tasarımında kolay tahliye imkanı sağlayan planlara öncelik verilecek.

"Afet Yeniden İmar raporu, bizim stratejimizin temelini oluşturacak"

Afet riski ve etkisi azaltılacak, bütün bu yapılan çalışmalarda hesap verilebilirlik standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. UNDP, Dünya Bankası ve AB’nin de belirttiği gibi TERA raporunu hazırladık.



Türkiye Afet Yeniden İmar raporu. Bu iyileştirme ve yeniden imar raporu bizim stratejimizin temelini oluşturacak. Biz özellikle inşaatın finansmanının daha iyi yapılabilmesi için ayrı bir fon oluşturduk bağımsız denetleme standartlarına tabii olacak bir fondur bu.

"Sadece gerçek dayanışma daha iyi bir yarın için umut olabilir"