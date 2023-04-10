Mevlüt Çavuşoğlu, 4 ülke arasında yapılacak zirvenin tarihini duyurdu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında, Rusya'nın başkenti Moskova'da mayıs ayında Suriye konulu bir bakanlar toplantısı yapılacağını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu yayında Suriye konulu bir toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplantıya Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin Dışişleri Bakanlarının katılacağı öğrenildi.

4 ülkenin Dışişleri Bakanı Moskova'da toplanacak

Görüşmenin mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacağını bildiren Çavuşoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yol haritası önceden planlanmıştı. İlk başta Savunma Bakanlıkları ve istihbarat bir araya geldi. Daha sonra Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlığını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte 4'lü düzeyde Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı planlanıyor. Lavrov'un Türkiye ziyaretinde de bunu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de yine ele aldık. Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre Moskova'da gerçekleşecek.

"Kuzey Irak'ta operasyonlarımız devam edecek"

Öte yandan Çavuşoğlu, "Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye yönetimi, Fransa'dan aldığı helikopterleri teröristlerin kullanımına veriyor. Süleymaniye'de PKK/PYD her yeri kontrol ediyor. Kuzey Irak'ta operasyonlarımız devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, PKK/PYD'li teröristlerin öldüğü helikopter uçuşundan ABD'lilerin de haberinin olduğunu söyledi.

ABD'den F-16 tedariği: Yönetim, Kongre ile karşı karşıya gelmekten çekiniyor

ABD'den F-16 tedariğiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, ABD yönetiminin Kongre ile karşı karşıya gelmekten çekindiğini söyledi.

Kongredeki bazı senatörlerin ikna edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: