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    Mevlüt Çavuşoğlu: Ege'deki adaların egemenliği tartışılır

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmaya devam etmesiyle ilgili sert tepki gösterdi.
    • 07.06.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 15:28
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Ege'deki adaların egemenliği tartışılır

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Basın toplantısında Yunanistan'ın Ege Adalarındaki haksız tutumunun sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, sert açıklamada bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adaların silahlandırılmasından vazgeçmemesi durumunda "Adaların egemenliği tartışılacaktır." ifadesini kullandı.

    "Adaların egemenliği tartışılır"

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Yunanistan adaların silahlandırılmasından vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılacaktır.

    "En haksız durumda bile ağlamayı başarırlar"

    (Yunanistan) En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin, bu ihlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten." dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ege deki adaların egemenliği tartışılır #1

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ege deki adaların egemenliği tartışılır #2


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