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- Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın
Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ı sert bir dille uyararak "Saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız" dedi.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 20:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Azerbaycan'a bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yayınladığı mesajda, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'ın daima yanında olmaya devam edileceğini söyledi.
"CAN AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINDA DAİMA YANINDAYIZ"
Mevlüt Çavuşoğlu'nun yayınladığı mesaj şu şekilde:
"Ermenistan’ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov’a Allah’tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ermenistan’ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can Azerbaycan’ın haklı davasında daima yanındayız"