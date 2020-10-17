Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan sivilleri katletmeye devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeye ve sivilleri katletmeye devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ermenistan'ın saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü vurguladı.

"ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız."