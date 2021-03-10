Mevlüt Çavuşoğlu: FETÖ Kırgızistan için de tehdittir

Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile görüşmesinde, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil Kırgızistan için de tehdit olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türki Cumhuriyetler gezisine devam ediyor.

Çavuşoğlu bu kapsamda, Kırgızistan'da temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile Bişkek’te bir araya geldi.

İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"FETÖ KIRGIZİSTAN İÇİN DE TEHDİTTİR"

Çavuşoğlu açıklamalarında FETÖ'nün sadece Türkiye için değil Kırgızistan için de tehdit olduğunu belirterek, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbayev’le görüştü VİDEO

"DİLİ, DİNİ BİR İKİ KARDEŞ ÜLKE"

Kazakbayev de iki ülkenin dili ve dini birr iki kardeş ülke olduğunun altını çizerek, "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur. Kırgızistan’a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.