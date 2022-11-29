Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveçli mevkidaşları ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveçli mevkidaşları ile görüştü

Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentilerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.

"Adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık"

NATO toplantısı öncesindeki görüşmeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesindeki beklentilerini ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık." ifadesini kullandı.

NATO üyeliği süreci devam ediyor

Finlandiya ve İsveç, Rusya tehlikesine karşı NATO'ya üyelik başvurusu yapmış, Türkiye ise bu iki ülkenin PKK ve FETÖ üyelerine ev sahipliği yapması ve destek vermesi gerekçesiyle bu başvuruya karşı çıkmıştı.

Bu kapsamda Türkiye, üyelik kabulü için şartlarını ortaya koymuş ve neticede üçlü muhtıra imzalanmıştı.

İki ülkenin taahhütlerini yerine getirilmesi beklenirken bir yandan görüşmeler ve süreç devam ediyor.