Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı

AA'ya açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu’nun gündeminde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği başta olmak üzere, yurt dışındaki PKK ve FETÖ yandaşlarının eylem alanındaki özgürlüğü vardı.

Türkiye’nin güvenlik endişelerinde haklı olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, NATO’ya üyelik konusunda Türkiye’nin tutumunun değişmeyeceğinin altını çizdi.

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu PKK yandaşlarının Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü ‘ideolojik eğitim kampı’ düzenlemesine ve Almanya’da terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı örgüt paçavraları ile yürüyüşe izin verilmesine ilişkin iki ülke büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığını söyledi.

"Bakanlığa çağırdık, tepkimizi gösterdik"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“(PKK paçavraları ile yapılan gösterilere ilişkin) 2 büyükelçiyi Bakanlığa çağırdık, tepkimizi gösterdik. Sert bir şekilde uyardık misyonlarımız da o ülkelerde temaslarda bulundular.

"Teröristlerin gösterilerine izin verdikleri için, notayı büyükelçilerine verdik"

Ayrıca her iki ülkeye, teröristlerin gösterilerine izin verdikleri için notayı da büyükelçilerine verdik. Bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledik”

“Bize yönelik olumsuz tavırları ortada”

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç’e yönelik NATO üyeliği sürecine ilişkin veto kararının iki ülke için de geçerli olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“Terör örgütlerinin faaliyetlerini savunma sanayi ürünlerine yönelik kısıtlamalara baktığımız zaman bize yönelik olumsuz adımları ortada. 2 ülke ve NATO üyelik sürecini birlikte götürmek istiyor. Ayırmak istemiyor. Elbette görece olarak bizim de düzeltilmesini istediğimiz alanlarda 2 ülke politikası arasında farklılıklar var. Finlandiya’ya daha sıcak bakabiliriz. Burada şartlar belli. Her ikisinin de yerine getirmesi gerekiyor. Uygulamada bir ayrım yok.

Yunanistan’ın AB’ye üyelikte Makedonya’dan isim değişikliği şartı

Yunanistan Makedonya’dan NATO’ya ve AB’ye üye olabilmesi için ismini değiştirme şartını getirdi. Ve 11 sene sürdü NATO üyeliği. Sadece 1 ülkenin engellemesi. Yani güvenlik endişesi değil, ben seni böyle görmek istiyorum diyor. NATO’ya bizim de desteğimiz ile üye oldu Makedonya. Ama daha AB’den müzakere tarihi alabilmiş değil.”

“BM metinleri içinde artık Türkiye ismi kullanılacak”

Yazışmalarda (İngilizce ifade ile) 'Turkey' yerine Türkiye ifadesini kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi çıktıktan sonra biz İletişim Başkanlığımız ile beraber bunun zeminini hazırladık. Gerek BM gerek diğer ülkelerde ve uluslararası örgütlerde bunun Türkiye olarak değiştiğini görmelerini sağladık. Bu zemin oluştu. Bugün yazı hazır. Artı BM’ye mektubu da resmen gönderiyoruz. Sadece BM’ye değil, diğer uluslararası örgütlere de aynı şekilde bir nüshasını göndereceğiz. Bu haftadan itibaren, BM ve diğer kurumlarda değişebilecek dillerde nasıl yazılacağını (Türkiye’nin) mektubun içinde söylüyoruz. BM metinleri içinde artık Türkiye ismi kullanılacak. Geçen hafta gittiğim zaman BM’nin de buna hazır olduğunu gördük. Biz de uluslararası temaslarımızda, konuşmalarımızda, yazışmalarımızda Türkiye olarak kullanıyorduk.”

