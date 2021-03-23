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    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda istişarelere devam edileceği vurguladı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 21:11
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 21:37
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

    ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMEYİ TWİTTER'DAN DUYURDU

    Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, “Ekonomik ve Ticari Ortak Komisyon toplantısı ve İş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda da istişarelerimiz devam edecek” dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü #2

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