Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda istişarelere devam edileceği vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMEYİ TWİTTER'DAN DUYURDU

Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, “Ekonomik ve Ticari Ortak Komisyon toplantısı ve İş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda da istişarelerimiz devam edecek” dedi.