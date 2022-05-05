Mevlüt Çavuşoğlu, Fronex bütçesinin onaylanmamasını değerlendirdi

Liberya Dışişleri Bakanıyla görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, göçmenlerin geri itilmesi sonucunda ölümlerin meydana geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüştü.

Görüşmenin ardında mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Avrupa Parlamentosu'nun Frontex'in harcamalarına ret kararı vermesini değerlendiren Çavuşoğlu, bütçenin büyük bölümünün göçmenlerin geri itilmesi G

Göçmenlerin geri itilmesi için ayrılan bütçe

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. AP bir soruşturma başlatmıştı. AP 4 Mayıs'ta dün Fronex'in 2022 bütçesini de onaylamadı. Bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı.

İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı. Bütçenin onaylanmaması Frontex'i aklamaz. Bu geri itmeler sonrasında ölümler meydana geldi. Denizin ortasında botlar şişlendiği için denizde de ölenler oldu.

Yunanistan'ın da sorumluluğu var. Bu insani bir mesele. Ölümlerde Yunanistan'ın da sorumluluğu da var. Gözünün önünde olduğu için Frontex'in dolayısıyla AB'nin de sorumluluğu var. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bali'de gemiden düşen Türk

Bakan Çavuşoğlu Liberya bandıralı geminin kaptanı Erhan Seçkal'la ilgili son durumu da aktardı. Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti:

"Vatandaşımız Erhan Seçkal'ın durumu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Liberya bandıralı ama İngiliz şirketi, gemide birinci kaptan ve gemiden düşüyor. Sosyal medyada haberleri çıkınca büyükelçiliğimize bilgi verdik, gemi ile temasa geçtiler.

Gemi Avustralya'dan Vietnam'a yük taşıyan bir gemi. Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Yanında da Bali'de yaşayan, bu tür durumlarda henüz orada Başkonsolosluğumuz yok, orada bu tür konularda işbirliği yaptığımız vatandaşımız Mehmet Kaya aracılığı ile ulaştık.

Ona da teşekkür ediyoruz. Erhan Seçkal'la telefonda görüştüm, durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek. Biletini almak istedik, şirketi bilet ve diğer masraflarını karşılayacakmış."