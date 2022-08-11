Mevlüt Çavuşoğlu: G-20'de en büyük büyüme oranı Türkiye'nin

Bakan Çavuşoğlu, ülke ekonomisinin gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında konuştu.

Çavuşoğlu, konuşmasında, Türkiye'nin ekonomideki büyüme oranlarına vurgu yaptı.

"G-20 içinde en yüksek büyüme oranını Türkiye yakaladı"

Bakan Çavuşoğlu, "Geçen yıl baktığımız zaman büyüme oranlarında G-20 içinde en yüksek büyüme oranını Türkiye yakaladı.

Bu yıl için de IMF özellikle G-20 büyümesini negatif olarak yani revize ederek büyüme hedeflerini düşürürken bizimkini ise artırdı. Bu da ekonomimizin özellikle büyüdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Dış politika ve ekonominin birbirini doğrudan etkilediğini belirten Çavuşoğlu, "ekonomisi güçlü olan bir ülkenin dış politikadaki etkinliğinin de her zaman arttığını" söyledi.

"Tedarik zincirlerinin kopmasına sebep oldu"

Dünya genelindeki son gelişmeleri ele aldığı konuşmasında Çavuşoğlu, bu gelişmelerin tüketimin durmasına ve tedarik zincirlerinin kopmasına sebep olduğunu belirtti.

Bu yönüyle tedarik kaynaklı bir krizin oluştuğunu anlatan Çavuşoğlu, artan harcamaların devlet hazinelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Sadece biz değil, tüm dünya hissediyor"

AA'nın haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünya, küresel salgının olumsuz etkilerini henüz tam olarak üzerinden atmamışken, bu kez Rusya ile Ukrayna'nın savaşı yeni bir şok yarattı.

Etkilerinin sadece biz değil, tüm dünya hissediyor. Artan enerji, gıda başta olmak üzere ham madde ve emtia fiyatları küresel bir enflasyon baskısı altında." ifadelerini kullandı.

"Ekonomide çarkların durmasına izin vermedik"

Hazine Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra iş dünyasının da ekonominin bu zorlu döneminde istihdam, ihracat ve büyüme odaklı anlayışla adımlar attığına işaret eden Çavuşoğlu, "Salgında ve özellikle Ukrayna savaşında da ekonomide çarkların durmasına izin vermedik." dedi.