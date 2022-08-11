Petrol
98.83
1.47%
Euro
18.5687
0.84%
Dolar
17.9379
0.39%
Altın
1.033
0.39%
Borsa
2873
1.54%
Bitcoin
441.557
2.08%
BTXN Coin
7.47
-1.19%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Mevlüt Çavuşoğlu: G-20'de en büyük büyüme oranı Türkiye'nin

    Bakan Çavuşoğlu, ülke ekonomisinin gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.
    • 11.08.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu: G-20'de en büyük büyüme oranı Türkiye'nin

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında konuştu.

    Çavuşoğlu, konuşmasında, Türkiye'nin ekonomideki büyüme oranlarına vurgu yaptı.

    "G-20 içinde en yüksek büyüme oranını Türkiye yakaladı"

    Bakan Çavuşoğlu, "Geçen yıl baktığımız zaman büyüme oranlarında G-20 içinde en yüksek büyüme oranını Türkiye yakaladı.

    Bu yıl için de IMF özellikle G-20 büyümesini negatif olarak yani revize ederek büyüme hedeflerini düşürürken bizimkini ise artırdı. Bu da ekonomimizin özellikle büyüdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

    Dış politika ve ekonominin birbirini doğrudan etkilediğini belirten Çavuşoğlu, "ekonomisi güçlü olan bir ülkenin dış politikadaki etkinliğinin de her zaman arttığını" söyledi.

    "Tedarik zincirlerinin kopmasına sebep oldu"

    Dünya genelindeki son gelişmeleri ele aldığı konuşmasında Çavuşoğlu, bu gelişmelerin tüketimin durmasına ve tedarik zincirlerinin kopmasına sebep olduğunu belirtti.

    Bu yönüyle tedarik kaynaklı bir krizin oluştuğunu anlatan Çavuşoğlu, artan harcamaların devlet hazinelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu: G-20 de en büyük büyüme oranı Türkiye nin #1

    "Sadece biz değil, tüm dünya hissediyor"

    AA'nın haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünya, küresel salgının olumsuz etkilerini henüz tam olarak üzerinden atmamışken, bu kez Rusya ile Ukrayna'nın savaşı yeni bir şok yarattı.

    Etkilerinin sadece biz değil, tüm dünya hissediyor. Artan enerji, gıda başta olmak üzere ham madde ve emtia fiyatları küresel bir enflasyon baskısı altında." ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu: G-20 de en büyük büyüme oranı Türkiye nin #2

    "Ekonomide çarkların durmasına izin vermedik"

    Hazine Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra iş dünyasının da ekonominin bu zorlu döneminde istihdam, ihracat ve büyüme odaklı anlayışla adımlar attığına işaret eden Çavuşoğlu, "Salgında ve özellikle Ukrayna savaşında da ekonomide çarkların durmasına izin vermedik." dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    MasterChef'te kim kazandı,ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef kazananı..
    Medya

    MasterChef'te kim kazandı,ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef kazananı..

    Katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Flip4 ve Fold4'ün Türkiye fiyatları belli oldu
    Teknoloji

    Katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Flip4 ve Fold4'ün Türkiye fiyatları belli oldu

    Görüş Bildir