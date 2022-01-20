GKRY'nin PKK/PYD için ofis açma izni vermesi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Terör örgütlerine ofis açtırmak ateşle oynamaktır. Ateşle oynamasınlar." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada dikkat çeken ifadeler kullanan Çavuşoğlu, GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi konusunda açıklama yaptı.

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE HAKÇA PAYLAŞIM İSTİYOR"

Öncelikle Türkiye'nin hakça paylaşım istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye ne istiyor Doğu Akdeniz'de. Hakça paylaşım istiyor. Kıbrıs Türkleri de hakça paylaşımdan yana. Ortada herkesin kendi kıta sahanlığı var, karasuları var.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan GKRY'ye: Ateşle oynamasınlar VİDEO

"9 DEFA İHLAL GİRİŞİMİ OLDU"

Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son bir yılda Yunanistan'ın ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi, yani kıta sahanlığımıza girme girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu. Hiçbirisinde başarılı olamadılar.

"ATEŞLE OYNAMASINLAR"

Çavuşoğlu,"Terör örgütlerine ev sahipliği yapmak, onlara ofis açtırmak ateşle oynamaktır. Rum kesimlerinin de terör örgütlerine PKK'ya desteğini zaten biliyoruz. Ama şunu söylemek isterim, ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz, bu bedel de ağır bir bedel olur. Ateşle oynamasınlar, terör örgütleriyle iş birliği yapmasınlar."