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- Mevlüt Çavuşoğlu: Hakaret acizlerin silahıdır
Mevlüt Çavuşoğlu: Hakaret acizlerin silahıdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı karikatüre tepki geldi.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 09:06
- Güncelleme : 28.10.2020 - 09:58
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı karikatüre tepkiler gelmeye devam ediyor.
Birçok eleştiriye maruz kalan karikatüre son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.
"HAKARET ACİZLERİN SİLAHIDIR"
Twitter üzerinden paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır. Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir." ifadelerini kullandı.