Karabağ zaferine ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesin bozulması durumunda Ermenistan'ın bedel ödeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda Karabağ zaferine değindi.

"ATEŞKESİ BOZAN TARAF ERMANİSTAN OLDU"

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Sahada kazanılan zafer için başta başkumandan Aliyev olmak üzere, kahraman Azerbaycan ordusunu, ordusu ve cumhurbaşkanının arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Maalesef hep saldıran Ermenistan oldu, ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Kan dökmeyi isteyen Ermenistan oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu: Her seferinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu ViDEO



"AZERBAYCAN'IN İSTEĞİ İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARINI GERİ ALMAK"

Sahadaki kazanımlarına rağmen Azerbaycan ateşkesten yana olduğunu da göstermiştir. Azerbaycan'ın istediği bir şey var, yaklaşık 30 yıldır işgal edilen topraklarını geri almak. Son olarak da Azerbaycan'a verilmesi takvime bağlandı. Azerbaycan, Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız. Sürekli ateşkes diyenlere de şu cevabı veriyorum. Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları geri verilmediği sürece kalıcı ateşkes olmaz.

"NİHAİ BELGEYİ DÜN AKAR VE ŞOYGU İMZALADI"

Rusya'nın oynadığı rolü de önemsiyoruz. Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar. Anlaşmanın 5. maddesi gereği Rusya ile ortak gözlem, denetim merkezi açılması konusunda bir mutabakata vardık. Bu süreci kardeş Azerbaycan ile koordine ettik. Azerbaycan'ın da olur verdiği şekilde daha önce de mutabakata vardığımız anlaşmanın detayları belli olduktan sonra dün akşam Savunma Bakanımız Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu arasında nihai belge imzalandı.





"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu merkez, denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek. Yarın Azerbaycan'ın uygun gördüğü şartlarda atılacak adımları da Türkiye olarak destekleyeceğiz. Sadece işgal edilen toprakların geri alınması değil bundan sonraki süreçte Azerbaycan'ın yanında olacağız.





"FRANSA OBJEKTİF DENGELİ BİR TAVIR SEGİLEMEDİ"



Fransa'nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı bir tavır sergilediğini görüyoruz. Bunlar da 30 yıldır bu eş başkanların sorunu neden çözemediğini gösteriyor. Fransa objektif, dengeli bir tavır sergilemedi. Azerbaycan'ın olumlu tutumuna rağmen Fransa hep Ermenistan'ı desteklemeye devam etti. Ateşkesten sonra olumsuz tutumunu sürdürüyor. Fransa'nın içine düştüğü durum bu.

"ATEŞKES BOZULURSA BEDELİNİ ÖDERLER"

Bundan sonraki süreçte hiçbir ülke haksız Ermenistan'ı destekleyerek bu süreci baltalamasın. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler."