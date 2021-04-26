Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda koronavirüs salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti ve Hindistan’a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

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