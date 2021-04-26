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- Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.
- İHA
- 26.04.2021 - 16:12
- Güncelleme : 26.04.2021 - 16:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda koronavirüs salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti ve Hindistan’a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.