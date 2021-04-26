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    Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 16:20
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda koronavirüs salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti ve Hindistan’a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

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