Haberler

Gündem Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov Türkiye'de bir araya gelecek

Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov Türkiye'de bir araya gelecek

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.