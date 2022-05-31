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    Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov Türkiye'de bir araya gelecek

    Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
    • 31.05.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 11:03
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    Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov Türkiye'de bir araya gelecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov Türkiye de bir araya gelecek #1


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