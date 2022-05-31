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- Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov Türkiye'de bir araya gelecek
Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov Türkiye'de bir araya gelecek
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
- 31.05.2022 - 10:58
- Güncelleme : 31.05.2022 - 11:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
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