Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, toplantının ilk gün oturumunun ardından görüştü.

GÜNDEM DE DÜZENSİZ GÖÇ MESELESİ DE VARDI

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayisi iş birliğini, düzensiz göçü ve bölgesel konuları ele aldıklarını bildirdi.

İTALYAN MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, gün içinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile görüşmüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumu yarın devam edecek.