Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, suikast girişimi düzenlenen Mustafa el-Kazımi ile görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmişti.

Kazımi, olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırı sonrası Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin bilgi vererek "Sayın Bakanımız, Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyerek, başsağlığı dilemiştir.

CUMHURBAŞKANI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de Başbakan Kazımi’ye iletmiştir." ifadelerini kullandı.