Mevlüt Çavuşoğlu: Irak'ın terörden temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın terörden arınması için Türkiye tarafından gerekli desteklerin sağlanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bir araya geldi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Fuad Hüseyin, görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Irak'taki Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırılara değinen Bakan Çavuşoğlu, "Terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ KÜRTELERİ TEMSİL ETMİYOR"

Irak'ın istikrar ve refahının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İran’ın istikrarını istiyoruz. Suriye’nin aynı şekilde. Bu bölgelerdeki olumsuz gelişmelerin bizlere de negatif yansımaları var. Bölgenin istikrarı için Irak’la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Irak’ın her zaman toprak bütünlüğünü destekledik.

Irak’ın bundan sonra DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini destekleyeceğiz. PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor. PKK terör örgütü her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. PKK kendine riayet etmeyen tüm Kürtlere saldırmaktadır.





"ARAMIZDA VİZE KONUSUNU DEĞERLENDİRDİK"

Bağdat-Erbil-Türkiye olarak kimse dışlanmadan ticaretimizi artırmak için Irak’ı bir transit hat yapmak için kapıların açılması şart. Pandemi döneminde başlatılan temassız ticaret, iki ülke arasındaki ticareti artırdı. 20 milyar dolarlık ticaret hedefimiz vardı, bugün 17 milyar doları bulduk. Bugün kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik.

2019’da imzaladığımız anlaşmayla vizeleri kaldırmıştık. Daha sonra maalesef DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri nedeniyle güvenlik sorunu oluştu. Güvenlik endişesi nedeniyle vize uygulamasını geri getirmek durumunda kaldık maalesef. 2019’daki anlaşmaya geri dönebilmek için ne yapmamız lazım? Güvenlik, istihbaratla ilgili arkadaşlarımızı bir araya getireceğiz. Bunları değerlendirip tekrar bunu değerlendirebiliriz."