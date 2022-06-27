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    Mevlüt Çavuşoğlu: İran'a uygulanan yaptırımlara karşıyız

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan görüşmesinde ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel gelişimeler ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 19:36
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    Mevlüt Çavuşoğlu: İran'a uygulanan yaptırımlara karşıyız

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

    Görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel gelişimeler ele alındı.

    Basına kapalı gerçekleştirildi

    Ankara'da gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İki bakan görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

    "Yaptırımlara karşıyız"

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a uygulanan yaptırımlar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk ve doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma'nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar. " açıklamasında bulundu.

    "Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli"

    Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise , "Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." dedi..

    Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü VİDEO


    Mevlüt Çavuşoğlu: İran a uygulanan yaptırımlara karşıyız #1

    Mevlüt Çavuşoğlu: İran a uygulanan yaptırımlara karşıyız #2

    Mevlüt Çavuşoğlu: İran a uygulanan yaptırımlara karşıyız #3


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