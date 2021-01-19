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- Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in görüşmesinde, ikili ilişkiler değerlendirildi.
- AA
- 19.01.2021 - 18:55
- Güncelleme : 19.01.2021 - 19:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular konuşuldu.