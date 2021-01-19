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    Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in görüşmesinde, ikili ilişkiler değerlendirildi.
    • AA
    • 19.01.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 19:02
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    Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular konuşuldu.

    Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif le görüştü #1

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