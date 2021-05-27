Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail'in eylemleri, sistematik temizliğin parçasıdır

İsrail saldırılarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e karşı etkili sonuçlar sağlayacak adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin özel oturumunda konuştu.

Geçen haftalarda Filistin'de yürek parçalayan sahnelere tanık olunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yaşananların İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ne provokasyonlarının sonucu olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır." dedi.

"ETKİLİ ARAÇLAR BULMALIYIZ"

İsrail ordusunun masum Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları, uluslararası toplum tarafından yeterli tepkiyle karşılanmadı.

Bu duruma değinen Çavuşoğlu, "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulunması gerektiğinin" altını çizerek, "Gerçekçi olalım. Çatışmanın temel nedenlerini ele almadığımız sürece Filistinlilerin acıları devam edecek. Filistinlilerin içinde bulundukları kötü durum, yasa dışı işgal sona ermedikçe ve (Filistinliler) kendi devletlerine sahip olmadıkça sona eremez." diye konuştu.

"HİÇBİR HAKLI NEDENİ YOK"

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarının "insanlığa karşı suç" teşkil ettiğini belirten Çavuşoğlu, böyle bir saldırganlığın hiçbir haklı nedeninin olmadığına işaret etti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin tüm bu alanlarda önemli rol oynadığını aktaran Çavuşoğlu, artık söze değil harekete geçme ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.