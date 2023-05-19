Mevlüt Çavuşoğlu: İstanbul, Ankara ve Antalya'yı da alacağız

İHA

Türkiye parlamento seçimlerini geride bıraktı.

Milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandığa giderek rekor bir katılımla oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği seçimden bir kez daha galip çıktı.

Öte yandan ilk turda Cumhur İttifakı da TBMM çoğunluğunu elde etti.

Sonuçlar muhalefette moral bozukluğuna neden olurken, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için ise hummalı çalışmalar devam ediyor..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinin ardından İstanbul, Ankara ve Antalya'da yerel seçimlerde aynı başarıyı gösterebilecek misiniz" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

İnşallah hem Ankara hem İstanbul hem de Antalya'da büyükşehir belediyelerini tekrar kazanmak istiyoruz. Yaklaşık 4.5 yıl boyunca, bu şehirlerde büyükşehir belediyeciliği anlamında bir hizmet görmediğimiz gibi şehirlerimiz her anlamda geriye gitti. Bu bir gerçektir.



Şahıslarla, başkanlarla ilgili bir şey söylemek istemem ancak belediyecilik anlayışı ile ilgili söylemek isterim. Bizim AK Parti belediyecilik anlayışımızdan son derece uzak. Bu şehirler kendilerine hizmet etmeyene oy vermez. O neden.