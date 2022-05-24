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    Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat istiyoruz

    Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat istiyoruz

    İsrail ve Filistin'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak  "Somut adım atabiliriz dediler, yazılı mutabakat istiyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:14
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    Resmi temaslar için Filistin ve İsrail gezilerine başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu, F-16 sürecinin normal seyrinde ilerlediğini, NATO ile ilgili konuların bu gündemin dışında olduğunu söyledi.

    Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma sürecine değindi.

    İsveç ve Finlandiyalı heyetler bu akşam Ankara'da

    Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geleceğini duyurdu.

    "Yazılı mutabakat istiyoruz"

    "Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak." diyen Çavuşoğlu, "Taleplerimiz ne, PYD YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili amborgaların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz, temennilerle ilerleyemeyiz. Somut adım atabiliriz dediler, yazılı mutabakat istiyoruz." dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizdi.

    Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat istiyoruz #1

    NATO'dan 4'lü toplantı teklifi

    Çavuşoğlu, NATO genel sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini, Stoltenberg'den böyle bir teklif geldiğini belirtti.

    Gündeminde İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması da olan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile konuşacağını söyledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat istiyoruz #2

    İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanması

    Çavuşoğlu, “Büyükelçi ataması konusu Ankara'da gündeme gelmişti. O zaman Cumhurbaşkanları, Dışişleri Bakanları bir araya geldiği zaman bu konuyu kendileri konuşsunlar dediler. Bu konuyu konuşacağız ve değerlendireceğiz." dedi.

    Bakan Çavuşoğlu son olarak, İsrail ile diyaloğun önemine de vurgu yaptı.

    Diyaloğun, İsrail-Filistin ilişkilerine de katkı sağlayacağının altını çizdi.

    Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat istiyoruz #3


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