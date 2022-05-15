Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın terör ile ilişkilerini anlattık

Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın terör ile ilişkilerini anlattık

Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin tutumunu gerekçelendirdiklerini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşının ardından Avrupa'da güvenlik konusu ön plana çıktı.

Uzun süren iç tartışmalarında ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmaya karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki ülkenin terör örgütü PKK ile ilişkileri nedeniyle Türkiye'Nin bu konuya sıcak bakmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu burada düzenlediği basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine yönelik Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını gerekçelendirdik"

Çavuşoğlu'nun toplantıda, Erdoğan'ın açıklamalarını müttefik ülkelere gerekçelendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Açık kapı politikasını destekliyoruz. Tutumumuzu Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Gerekçelerini bu toplantıda söyledik. Bu iki ülkenin terrör örgütleriyle yaptığı görüşmeler ve İsveç’in silah yardımları dahil rahatsız olduğumuz konuları açıkaladık.

Müttefiklere anlattık. İki ülkenin bakanlarıyla 3’lü görüşme gerçekleştirdik.

Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik.

NATO'ya üye olacak ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil.

"Açıklamalar provoke edici"

Finlandiya ve İsveç'le yapılan görüşmede Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi yönünde çalışma önerisi geldi.

Terör örgütleriyle ilişkiler konusunda İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke edici."