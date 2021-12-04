Mevlüt Çavuşoğlu: İtalya ile dış ticaretimizde tam bir denge var

Mevlüt Çavuşoğlu: İtalya ile dış ticaretimizde tam bir denge var

İtalya ile ticaret potansiyeline işaret eden Bakan Çavuşoğlu, 30 milyar dolar hedefine vurgu yaptı. Çavuşoğlu "9.3 milyar dolar ihracat yaptık. İtalya'dan da 9.2 milyar dolarlık ithalat yaptık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın Antalya Fahri Konsolosluğu’nun açılış törenine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Özellikle de ekonomik ilişkilerimizi, iş birliğimizi karşılıklı çıkar ve yarar temelinde geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

18.5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

"Bu sene ihracatımız ve ithalatımız, yani İtalya'yla ikili dış ticaretimiz 2019 yılı seviyesini geçiyor." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, ekim ayı itibarıyla 19.1 milyar dolar olan 2019 yılı rakamını yakaladıklarını ve 18.5 milyar dolar ikili dış ticaret hacmine ulaştıklarını vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu: İtalya ile dış ticaretimizde tam bir denge var ViDEO

"TAM BİR DENGE VAR"

30 milyar dolar hedefine işaret eden Çavuşoğlu, "Dış ticaretimizde tam bir denge var. 9.3 milyar dolar ihracat yaptık. İtalya'dan da 9.2 milyar dolarlık ithalat yaptık. Yani her iki ülkenin de yararına, dengeli, sürdürülebilir. Ama bizim hedefimiz 30 milyar dolara ulaşmak.

30 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Bu potansiyelimizin farkındayız. Bu doğrultuda gerekli adımları atacağız ve hükümetler arası zirveler dahil tüm mekanizmaları kullanarak önümüzdeki süreçte 30 milyar dolar hedefine de inşallah ulaşacağız." ifadelerini kullandı.