Mevlüt Çavuşoğlu: İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu helikopterin yeri tespit edildi

İtalya’da 4 Türk’ün bulunduğu helikopterin yeri tespit edildi, içerisindekilere ulaşılamadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşmek üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temas amaçlı görüşmelerde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Helikopterin yeri bulundu, içindekilere ulaşılamadı

İtalya'da kaybolan helikopterdeki 4 Türk vatandaşının aranmasına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İtalya'da bir helikopter kazası meydana geldi. Az önce bir açıklama geldi. Helikopterin düştüğü yer bulunmuş ancak vatandaşlarımıza henüz ulaşılamadı. Bilgi geldikçe sizinle paylaşacağız. " ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu helikopterin yeri tespit edildi VİDEO

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