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Mevlüt Çavuşoğlu Katar'da
Doha Forumu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forumu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
- Haber Merkezi
- 25.03.2022 - 16:00
- Güncelleme : 25.03.2022 - 17:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu’na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Katar’a geldi.
Çavuşoğlu ziyaretinde, dünya diplomasisine fikir ortamı sunan Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forumu arasında iş birliğini artırmayı hedefliyor.
Bakan Çavuşoğlu, Katar'a ziyaretini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
"İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE KATAR'DAYIZ"
Mevlüt Çavuşoğlu paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
“Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forumu arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve temaslarda bulunmak üzere Katar’dayız”