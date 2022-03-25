Haberler

Gündem Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu Katar'da

Mevlüt Çavuşoğlu Katar'da

Doha Forumu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forumu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.