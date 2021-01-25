Mevlüt Çavuşoğlu: Korsanlardan henüz bir haber gelmedi

Mevlüt Çavuşoğlu: Korsanlardan henüz bir haber gelmedi

Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, korsanlardan henüz bir haber gelmediğini söyledi. Borden Denizcilik de geminin Türk bayraklı olmadığını duyurdu.

Geçtiğimiz gün Mozart isimli Türk gemisine yapılan korsan saldırısının ardından tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yetkililerin yakından takip ettiği korsan saldırısının ardından kaçırılan 15 kişilik mürettebatla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.

"KORSANLARDAN HENÜZ BİR HABER GELMEDİ"

Geminin Gabon kıyılarında limana yanaştığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız başından beri süreci bizzat takip ediyor. Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığımız da aynı şekilde. Keza İçişleri Bakanlığımız özellikle bu vatandaşlarımızın yakınlarıyla biz de temastayız onlar da temasta.

Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Geminin güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Çünkü dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı korunuyor." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Korsanlardan henüz bir haber gelmedi VİDEO



"HERKES YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDE"

Bölge ülkelerinin hepsiyle temasa geçildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Gabon'da da hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı bu süreci yakından takip ediyorlar.

Bizden ilave bilgiler istediler, o bilgileri de verdik. Diğer ülkelerin de ilgili kurumlarla temastayız. Herkes yoğun bir çaba içinde.





Geminin sahibi şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Henüz korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne şirkete henüz bir temas olmadı.

ABD ile temaslarımız devam ediyor. Meclis Başkanımıza çok sayıda davetler var. Sayın Meclis Başkanımızın da davet ettiği komisyonlar var." dedi.

"GEMİ TEMİZ, GÜVENLİKTE SIKINTI YOK"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı olan ama personeli tamamen Türk olan, bir tanesi Azerbaycan Türkü, vatandaşlarımıza yönelik iki gün önce bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız maalesef şu anda korsanlar tarafından kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibarıyla limana yaklaştı.





Dün akşam Gabon yetkilileriyle, güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz gemiye çıktılar. Gemi temiz, herhangi bir korsan ya da başkasının sızmadığını anladılar. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok.

Bir vatandaşımız karnından şarapnel parçası yüzünden yaralanmıştır. Durumu çok iyi. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizi gemiden alıp Gabon'a getirdik, orada İslam'a uygun cenaze işlemleri yapıldı."





"GEMİMİZ TÜRK BAYRAKLI DEĞİLDİR"

Öte yandan Boden Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı.

Genel Müdür Levent Karsan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemiyle ilgili "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur.

1-2 gün içinde yeni personelin gemiye katılacağını ve (gemiden kalan) mevcut personelin Türkiye'ye dönüşünün sağlanacağını düşünmekteyim.

Gemi Liberya bayraklıdır. Geminin işletmesi Londra ve Hamburg'da ofisi bulunan bir işletmedir " açıklamalarında bulundu.

ÖLDÜRÜLEN PERSONELİN NAAŞI

Karsan, hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşı için de, "THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderilecek." ifadelerini kullandı.