Mevlüt Çavuşoğlu Kraliçe'nin cenaze töreni için İngiltere’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere Londra'ya gitti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

Resmi cenaze töreninin yapılacağı Westminster Abbey Kilisesi'ne getirilecek Kraliçe'nin tabutunun arkasında başta oğlu İngiltere Kral 3. Charles olmak üzere diğer Kraliyet ailesi üyeleri yürüyecek.

2 bin kişi yer alacak

Yaklaşık 2 bin kişinin yer alacağı kilisedeki resmi cenaze törenine katılacaklar arasında, ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi çok sayıda üst düzey isim bulunuyor.





Çavuşoğlu Londra'da

Türkiye'yi ise cenazede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Çacuşoğlu bu kapsamda İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız” ifadelerini kullandı.

Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi



Öte yandan, Kraliçe Elizabeth'in yarınki cenaze törenine, Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi, İran'a ise büyükelçi düzeyinde davet gönderildi.





Milyonlarca kişinin canlı izlemesi tahmin ediliyor

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenini, ülke ve dünya çapında milyonlarca kişi de canlı yayından izleyebilecek.