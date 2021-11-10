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    Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, Halid el-Mişri'yi kabul etti. Çavuşoğlu, görüşmede Libya'nın istikrarına verdikleri önemi dile getirdi.
    • AA
    • 10.11.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 13:53
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DYK Başkanı Mişri'yi en son eylülde misafir ettiklerini hatırlattı.

    LİBYA İÇİN İSTİKRAR VURGUSU

    Çavuşoğlu, "Mişri ile mevcut siyasi durumu ve son gelişmeleri konuştuk. İstikrar, refah ve barışın Libya'ya egemen olması yegane temennimiz." ifadesini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu, "Bu amaçla Libyalı kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü ViDEO

    Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü #1

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