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- Mevlüt Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa Yunanistan kaybeder
Mevlüt Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa Yunanistan kaybeder
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meis Adası'nda anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa, kaybeden Yunanistan olur." dedi.
- AA
- 01.09.2020 - 12:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meis Adası'nda anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa, kaybeden Yunanistan olur. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız." dedi.
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