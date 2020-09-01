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    Mevlüt Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa Yunanistan kaybeder

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meis Adası'nda anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa, kaybeden Yunanistan olur." dedi.
    • AA
    • 01.09.2020 - 12:31
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa Yunanistan kaybeder

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meis Adası'nda anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa, kaybeden Yunanistan olur. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız." dedi.

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