Mevlüt Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa Yunanistan kaybeder

Mevlüt Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa Yunanistan kaybeder

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meis Adası'nda anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa, kaybeden Yunanistan olur." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Meis Adası'nda anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa, kaybeden Yunanistan olur. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız." dedi.

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