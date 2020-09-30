Mevlüt Çavuşoğlu: Macron işgali destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Macron'un Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan'a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılara ilişkin, "Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı." dedi.

“AZERBAYCAN’IN YANINDA OLACAĞIZ”

Türkiye'nin gelişmeler karşısındaki tutumuna ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik."

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın mücadeleyi kendi topraklarında verdiğini belirterek, "Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor." diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BÖLGESEL KONFERANS ÖNERİSİ

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için bölgesel konferans düzenlenmesi önerisini yineledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun GKRY ziyaretiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa ambargoyu kaldırmaları doğru değil. Eşitliği bozuyor."

‘MACRON İŞGALİ DESTELİYOR’

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan'a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına geldiğini belirtti.