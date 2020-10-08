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    Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi.
    • AA
    • 08.10.2020 - 12:24
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    Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la  görüşme gerçekleştirdi.

    BÖLGESEL MESELELER KONUŞULDU

    Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Dendias ile yaptığı görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularını ele aldı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü ViDEO

    Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü #1

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