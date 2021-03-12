Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır'la temaslarımız başladı

Türkiye ile Mısır arasında yıllar sonra ilk diplomatik temas kuruldu. İki ülke arasında temasların başladığını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu.

Türkiye ile Mısır arasında yeni bir sayfa açılıyor.

7 yıl sonra iki ülke arasında ilk diplomatik temas kuruldu.

Konuyla ilgili açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.

ÖN KOŞUL YOK

Dış politikaya dair güncel gelişmeleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi.

Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor.

Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor.

"HEM İSTİHBARAT HEM BAKANLIK DÜZEYİNDE..."

Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı."" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York'ta bir araya geldiklerini, 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlattı.