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    Mevlüt Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in iddiasına cevap verdi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in helikopter iddiasına yönelik, "Helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.
    • AA
    • 02.08.2021 - 18:35
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in iddiasına cevap verdi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in helikopter iddiasına yönelik, "Helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

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