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Mevlüt Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in iddiasına cevap verdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in iddiasına cevap verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in helikopter iddiasına yönelik, "Helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.