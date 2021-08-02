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- Mevlüt Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in iddiasına cevap verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in iddiasına cevap verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in helikopter iddiasına yönelik, "Helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.
- AA
- 02.08.2021 - 18:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in helikopter iddiasına yönelik, "Helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.
Ayrıntılar gelecek...