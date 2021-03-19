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Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekteri Stoltenberg ile görüştü. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 14:56
- Güncelleme : 19.03.2021 - 15:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Telefonda yapılan görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
BAKANLIK AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur."