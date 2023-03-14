Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias'la görüştü Dendias, iadesi talep edilen bir Yunan vatandaşı konusunda atılan adımla ilgili Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'dan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşme gerçekleştirdi.

Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi ziyaret etmiş, Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Telefonda gerçekleştirilen son görüşmede, konsolosluk konuları değerlendirildi.

Çavuşoğlu-Dendias görüşmesi

Ayrıca, Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Dendias, bir Yunan vatandaşının Yunanistan'a iade talebinin olumlu sonuçlandığına dair Çavuşoğlu'ndan telefon aldığını belirtti.

İade için teşekkür etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı, konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

Mevkidaşıma Türkiye'nin pozitif ve hızlı yanıtı için teşekkür ettim. Karar, Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından imzalandı.

İadesiyle ilgili işlem yapılan söz konusu kişinin, Tempi'deki tren kazasında hayatını kaybeden yolculardan birinin babası olduğu belirtildi.

Yunanistan'daki tren kazası

Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde 1 Mart'ta meydana gelen tren kazasında, 57 kişi yaşamını yitirmişti.

Yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı kazada ön vagonlar yanmıştı.