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- Mevlüt Çavuşoğlu Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Mevlüt Çavuşoğlu Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Bakan Çavuşoğlu, 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle toplanacak olan Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gidecek.
- İHA
- 03.03.2022 - 14:34
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8'inci gününde devam ediyor.
Bu kapsamda Rus işgali gündemiyle NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor.
ÇAVUŞOĞLU TOPLANTIYA GİDECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkacak.
Çavuşoğlu 4 Mart tarihinde toplantı için Brüksel'e gidecek.