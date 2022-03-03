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    Mevlüt Çavuşoğlu Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

    Bakan Çavuşoğlu, 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle toplanacak olan Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gidecek.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 14:34
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    Mevlüt Çavuşoğlu Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8'inci gününde devam ediyor.

    Bu kapsamda Rus işgali gündemiyle NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor.

    ÇAVUŞOĞLU TOPLANTIYA GİDECEK

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkacak.

    Çavuşoğlu 4 Mart tarihinde toplantı için Brüksel'e gidecek.

    Mevlüt Çavuşoğlu Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı na katılacak #1

    Mevlüt Çavuşoğlu Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı na katılacak #2


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