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    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

    Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden futbolcu Pele'nin Santos'taki cenaze törenine katılacak.
    • 01.01.2023 - 18:53
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

    Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.

    Cenaze törenine katılacak

    Bakan Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele nin cenaze törenine katılacak #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele nin cenaze törenine katılacak #2


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