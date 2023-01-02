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    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katıldı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyaca ünlü futbolcu Pele için Brezilya’da düzenlenen cenaze törenine katılım sağladı.
    • 02.01.2023 - 20:44
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 20:58
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katıldı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya temasları çerçevesinde devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katıldı.

    Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, dünyaca ünlü futbolcu Pele için düzenlenen cenaze törenine katılım sağladı.

    Taziyelerini iletti

    Vila Belmiro Stadyumu'ndaki müzeyi de ziyaret eden Çavuşoğlu, Pele’nin 19 yıl formasını giydiği Santos Futbol Kulübü’nün Başkanı Andres Rueda’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının taziyelerini iletti.

    Pele'nin cenaze töreni

    Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 29 Aralık’ta tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitiren Pele için doğduğu Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.

    İHA'nın haberine göre; Pele'nin cenazesi yakınları ve hayranlarının ziyaret etmesi için 24 saat boyunca statta bekletilmesinin ardından yarın toprağa verilecek.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katıldı VİDEO


    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katıldı #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katıldı #2

    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katıldı #3

    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katıldı #4

    Mevlüt Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katıldı #5


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