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    Mevlüt Çavuşoğlu: PKK'lı vekil İsveç hükümetini rehin almış

    Hırvatistanlı mevkiidaşıyla Zagreb'de görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK destekçisi olan İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabaveh için " İsveç hükümetini rehin almış, görüyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 14:55
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    Mevlüt Çavuşoğlu: PKK'lı vekil İsveç hükümetini rehin almış

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti.

    Çavuşoğlu, Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic-Radman ile görüştü.

    "PKK'lı vekil İsveç hükümetini rehin almış durumda"

    Görüşmenin ardında açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK üyesi ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabaveh'i işaret ederek "İsveç hükümetini rehin almış, görüyoruz. PKK İsveç’i rehin almış durumda." ifadelerini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu, açıklamarında şu ifadeler yer verdi;

    "Görüntüler önce sosyal medyada çıktı. Aslında belediye başkanı ve büyükelçimiz beraberdi.

    Belediye başkanı böyle bir şey olmadı dedi, yetkililer haberlerinin olmadığını söyledi.

    Ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor.

    Terör örgütü İsveç’in de ulusal çıkarlarını engelliyor. PKK destekçisi bir vekil var, İsveç hükümetini rehin almış, görüyoruz. PKK İsveç’i rehin almış durumda."

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